UHasselt biedt ‘Educatieve Masters’ aan Dirk Selis

25 maart 2019

15u54 0 Hasselt Vanaf september start aan UHasselt de lerarenopleiding in de domeinen gezondheidswetenschappen, economie, ontwerpwetenschappen en wetenschap & technologie. Zowel (academische bachelor)studenten als personen die al een masterdiploma behaald hebben, kunnen deze lerarenopleiding volgen.

“We zijn zeer tevreden met de toekenning van deze educatieve masters”, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper. “Met de educatieve masters waarborgen we als universiteit de kwaliteit van de lerarenopleiding, en bieden we tegelijkertijd ook een antwoord op het lerarentekort in het secundair onderwijs.”

De start van de educatieve masters kadert binnen de hervorming van de lerarenopleiding. Vanaf volgend academiejaar zullen deze masteropleidingen de specifieke lerarenopleidingen vervangen. In het opleidingsprogramma is er aandacht voor zowel leraarschap, vakdidactiek en vakinhoudelijke competenties en kennis in een domein, bijvoorbeeld economie of wetenschappen en technologie. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, NVAO, heeft voor deze Educatieve Masters al groen licht gegeven, de beslissing moet wel nog worden bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Educatieve masteropleidingen

De Educatieve Masteropleidingen bereiden zowel studenten met een academische bachelordiploma als de zogenaamde zij-instromers (personen met een masterdiploma) voor op een loopbaan als leerkracht. Voor studenten gold tot nu, dat wie aan de universiteit studeert en straks voor de klas wil staan, eerst een masterdiploma en daarna een specifieke lerarenopleiding (SLO) moet behalen.

Vanaf komend academiejaar kunnen universiteitsstudenten een gerichte keuze maken om leraar te worden via een educatieve master. De lerarenopleiding wordt dan volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject. Studenten zullen afstuderen met het diploma van Educatieve Master, en mogen hiermee onder meer lesgeven in de derde graad secundair onderwijs.

Flextraject voor werkenden

Ook werkenden met een masterdiploma, kunnen aan UHasselt terecht voor de lerarenopleiding. “Voor hen bieden wij een verkort traject aan van 60 studiepunten, waarbij enkel de onderwijsrelevante thema’s aan bod komen”, zegt Karin Coninx, vicerector Onderwijs. “Om deze opleiding te kunnen combineren met werk en gezin voorzien we ook een flextraject. Een deel van de lessen kunnen dan via online-learning en zelfstudieopdrachten gevolgd worden, waardoor men dus minder aanwezig moeten zijn op de campus.”