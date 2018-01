Twintiger veroordeeld tot 42 maanden cel voor seksueel misbruik stiefzusje 02u31 0 Hasselt De Hasseltse correctionele rechtbank heeft gisteren een 26-jarige man uit Hasselt tot 42 maanden cel veroordeeld voor de verkrachting van zijn 12-jarige stiefzus. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hij bedreigde het slachtoffer ook en maakte twee valse Facebookprofielen aan in een poging haar te contacteren. Hij werd ook schuldig bevonden aan verspreiding van kinderporno via zijn gsm.

De feiten speelden zich af in Hasselt tussen februari 2012 en december 2014. Het seksueel misbruik duurde tot haar vijftiende. Zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag werd volgens de rechtbank ook aangetoond door de sms'en en facebookberichten. In twee sms-berichten had hij bedreigingen aan haar adres geuit. Hij viel bovendien haar moeder en zus lastig via telefoontjes en sms-berichten.





18.750 euro schadevergoeding

Op een laptop van de man werden minstens vijftig kinderpornografische afbeeldingen teruggevonden. Op een tweede laptop werden sporen gevonden van gewiste kinderpornobestanden.





De twee laptops van de twintiger zijn verbeurd verklaard. Aan het slachtoffer, de zus en de moeder moet hij in totaal 18.750 euro schadevergoeding betalen. De openbare aanklager had de onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar de rechtbank zag geen reden om hem op te sluiten. (BELGA)