Twintiger riskeert 40 maanden cel voor gewelddadige afpersingen

Een 29-jarige man uit Hasselt stond vrijdag in de correctionele rechtbank terecht voor enkele gewelddadige afpersingen.





De openbare aanklager vroeg voor de beklaagde, die momenteel in de cel zit, een gevangenisstraf van 40 maanden. De man had al gelijkaardige feiten gepleegd, toen hij nog minderjarig was. In 2009 en 2016 liep hij ook al ernstige veroordelingen op, maar daar had hij blijkbaar geen lessen uit getrokken. Hij zat naar eigen zeggen in een moeilijke periode.





Op 4 oktober 2017 reed een veertienjarige jongen op de Luikersteenweg op zijn fiets naar het werk van zijn moeder. Een fietser hield hem tegen en eiste geld van de jongen. Na de diefstal deed de jongen aangifte. Hij kon een goede persoonsbeschrijving geven van de zwarte persoon, die hem bestolen had. De politie had al een idee wie de verdachte was. Ook bij andere gelijkaardige zaken werd dezelfde verdachte aangeduid als mogelijke dader. Toch ontkende hij zijn betrokkenheid. Zijn advocaat vroeg in eerste instantie de vrijspraak. Als de rechtbank hem toch schuldig verklaart, word een straf met probatie-uitstel gevraagd.





Uitspraak volgt op 2 februari.