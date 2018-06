Twintiger krijgt zes jaar cel omdat hij collega neerstak 15 juni 2018

K., een twintiger van Afghaanse afkomst uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar omdat hij op 17 juli vorig jaar een collega neerstak. De steekpartij vond plaats in de buurt van het Quick restaurant in Shopping 1 in Genk, waar de twee samen werkten. Het slachtoffer werd met drie zware steekwonden kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis maar overleefde de aanval. "Ik heb hem twee, drie keer gestoken", gaf de Afghaan toe. "We hadden ruzie en ik was kwaad. Maar ik heb hem met een balpen gestoken, ik wilde hem niet doden." De rechtbank geloofde zijn verhaal niet en verwees naar een meegebracht wapen in zijn rugzak dat het slachtoffer had opgemerkt. "Volgens de wetsarts kunnen de steekwonden in borst en rug, waardoor het slachtoffer levensbedreigend gekwetst werd, niet met een balpen zijn aangebracht. Beklaagde wilde het slachtoffer wel degelijk doden en liet hem bloedend op de grond achter", luidde het vonnis. Er werd een deskundige aangesteld om het slachtoffer te onderzoeken, waarna de schadevergoeding zal bepaald worden. (VCT)