Twintiger casht 2.700 euro met gestolen bankkaart 02u38 0

S.K., een 25-jarige Algerijn, is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden en een boete van 1.200 euro omdat hij op 14 juli 2015 aan de haal ging met de bankkaart van Marie S. nadat de vrouw betaalde in de Lunchgarden in Genk. Op camerabeelden was te zien hoe de Algerijn achter de vrouw stond en mee keek toen ze haar code intikte. Nadat S.K. de bankkaart wegnam, gebruikte hij ze twaalf keer in anderhalf uur tijd. Hij haalde driemaal bedragen af aan twee bankautomaten in Genk, deed zes betalingen in drie krantenwinkels in Hasselt, trakteerde zichzelf op een etentje in een fastfoodrestaurant in Hasselt en kocht een metroticket in Brussel. De twintiger maakte ruim 2.700 euro buit. Omdat hij niet verscheen voor de rechtbank, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. (VCT)