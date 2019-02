Twintiger breekt voertuigen in ondergrondse parking open en riskeert 25 maanden cel BVDH

28 februari 2019

13u05 0 Hasselt Een 23-jarige man uit Aarschot riskeert 25 maanden cel voor enkele diefstallen. In augustus 2018 pleegde hij acht diefstallen en dertien pogingen in een ondergrondse parking in Hasselt.

Een eerste keer beschadigde hij zes wagens, waarvan hij er twee kon openbreken. De dader gebruikte zware stenen en maakte vooral elektronica buit. Een tweede keer was de ravage nog groter. Toen brak hij in negen wagens in de parking in de Capucienenstraat in en beschadigde hij nog vier andere. De schade bij de slachtoffers loopt op tot meer dan dertigduizend euro.

Van de onderzoeksrechter kreeg de twintiger een kans om iets te doen aan zijn drugs- en alcoholverslaving, maar op tweede kerstdag sloeg hij weer toe en pleegde hij gelijkaardige feiten. Sindsdien zit hij in de cel. Naar eigen zeggen is hij nu tot inzicht gekomen en zal hij zich laten opnemen. Dat lijkt ook nodig, want door de drugs krijgt hij woedeaanvallen, die geleid hebben tot de diefstallen. Daarom is het openbaar ministerie akkoord met probatie-uitstel. Vonnis op 14 maart.