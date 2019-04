Twintig maanden cel voor dief van damesfiets en Huawei BVDH

11 april 2019

13u05 0

Een 35-jarige Hasselaar is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden en een boete van 8.000 euro voor verschillende diefstallen. Op 7 november 2018 ging hij aan de haal met een damesfiets van een 73-jarige vrouw uit Hasselt. Drie maanden later stal hij een Huawei van een Hasselaar. Daarbij gebruikte hij geweld. Hij bleek achteraf ook in het bezit te zijn van heroïne. Beklaagde werd op 14 augustus 2018 reeds veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden en bevindt zich dus een staat van wettelijke herhaling. Hij moet aan de eigenares van de damesfiets een bedrag betalen van 1.450 euro.