Tweede dag lokt kwart minder volk ZWAKKERE PUKKELPOP-AFFICHE, MAAR TOCH STEVIG FEESTJE IN KIEWIT MARCO MARIOTTI

18 augustus 2018

02u50 0 Hasselt Chokri voelde de bui al hangen, maar vrijdag zakten 'amper' 50.000 festivalgangers af naar Kiewit. Een vierde minder dan vorig jaar, met toen zo'n 65.000 mensen per dag. Reden volgens de pukkelpoppers? De zwakkere progammatie én het wegblijven van de headliner.

De editie van vorig jaar was met 243.000 bezoekers helemaal uitverkocht, maar het ziet er naar uit dat we de 33e editie als een 'minder' jaar mogen noteren. Organisator Chokri Mahassine liet eerder deze week al weten dat de verkoop van donderdag en zaterdag 'de goede richting uit ging', maar dat vrijdag nog wat op zich liet wachten. Reden: een mindere programmatie en te veel focus op de andere de twee dagen. Tel daar ook nog eens het annuleren van headliner Travis Scott bij en je komt op een vierde minder bezoekers uit dan tijdens een uitverkochte doorsnee Pukkelpopdag. "Bizar als je ziet dat festivals zoals Graspop en Rock Werchter wél uitverkopen", zegt bezoeker Georges, die al sinds de jaren negentig naar Kiewit komt. "Ik vermoed dat Graspop met de alternatieve bezoekers is gaan lopen en Werchter met de écht grote namen. En geef toe, headliners van écht wereldniveau die massa's volk lokken, worden steeds zeldzamer. Rock Herk deed het zelfs met Triggerfinger, maar mikt natuurlijk op minder mensen."





Limburgs feestje

Velen vonden het dan weer aangenaam vertoeven en 'gezellig druk'. Rond 18 uur stonden de Marquee én de Booth volledig vol voor twee Limburgse acts. The Sore Losers uit Hasselt speelden letterlijk een thuismatch en zetten de Marquee moeiteloos in vuur en vlam, terwijl Maasmechelaar Gianmarco Cellini (20) in de Booth de technoliefhebbers aan het dansen kreeg. "Ik kreeg deze zomer de kans om op zowat alle topfestivals te spelen zoals Tomorrowland, Dour en Balaton Sound in Hongarije, maar voor Pukkelpop heb ik toch de meeste zenuwen. Sinds mijn tienerjaren kom ik hier zélfs met al mijn vrienden. Dit is echt thuiskomen, dus ik ben extra gefocust", klonk het voor het optreden.





Wandelboulevard

De wandelboulevard - die ter hoogte van de Main Stage eerder als zitbank werd gebruikt - blijkt een succes. En ook de Petit Bazar steekt dit jaar in een héél origineel jasje. Zowat alles draait er om 'bouwwerken'. Zo werden artiesten aangekondigd via een bouwvergunning, en zorgde ene W. Tura voor de omleidingen. "En dan heb je ons archeologisch onderzoek nog niet gezien", klonk het. "De eerste dildo uit China genaamd 'Ay Pou Si Ay' en penisringen uit de 'bronstige' tijd werden hier opgegraven." De jamsessies blijken enorm populair en krijgen bij momenten meer publiek dan andere artiesten in de vroege namiddag.