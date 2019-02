Twee sterke vrouwen als boegbeelden

van sp.a Limburg voor de verkiezingen LXB

10 februari 2019

12u00 0 Hasselt De sp.a-Limburg trekt naar de Vlaamse en federale verkiezingen met twee sterke vrouwen: Meyrame Kitir uit Genk en Els Robeyns uit Wellen! De eerste leidt de socialistische fractie in de kamer en zit in de gemeenteraad, de tweede zetelt in het Vlaams parlement en is opnieuw burgemeester. Met twee vrouwelijke lijsttrekkers is de socialistische partij de enige in België die dat doet. “Een bewuste keuze”, zegt Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen- Hechteren en voorzitter van de Limburgse sp.a, op het provinciaal congres dat slechts met één tegenstem de lijsten goedkeurt.

De kracht

“Ze hebben ervaring in de politiek en zijn een tegengewicht tegen polarisering en verruwing”, licht Yzermans toe die in de drie maanden dat hij voorzitter is - hij volgt parlementslid Peter Vanvelthoven op die uit de politiek stapt - een nieuwe koers vaart. “We halen geen witte raven van buiten de partij, we hebben ze binnen de eigen rangen gevonden”, bekent hij. “We gaan voor de kracht van binnenuit met nieuwe en jonge kandidaten. Op de Vlaamse lijst staan 20 nieuwe namen, op de lijst voor de kamer 12.”

De roots

Wat ook opvalt, is dat de provinciale sp.a méér dan ooit kameraden van de vakbond en de mutualiteit een plaats geeft op de lijsten. “We kiezen voor een nieuwe verbondenheid met onze roots: 14 kandidaten uit De Voorzorg en 8 uit het ABVV”, aldus Yzermans die een nieuw socialisme predikt. “We steken onze ideologie in een modern kleedje .” De voorzitter trok drie maanden lang door de provincie op zoek naar kandidaten die geloven in het nieuw elan van de partij. “Voor de lijsten ben ik met velen in dialoog gegaan, in alle openheid en overleg”, laat hij horen. “Ook is de keuze van kandidaten mede bepaald door diversiteit, het klimaat, sterkhouders en jonge talenten. Oké, Meyrame en Els trekken de lijsten maar we treden als één ploeg naar buiten.”

Talenten

Veel nieuwe gezichten op de lijst voor het Vlaamse parlement en de kamer. Een van hen is Aytar Mustafa, 10 jaar schepen in Houthalen- Helchteren. Hij maakt kans om als eerste man van Turkse origine in het Vlaams parlement te komen. Op plaats twee voor de kamer staat Kris Verduyckt, de gedoodverfde opvolger van Peter Vanvelthoven. Twaalf jaar is hij schepen geweest en een creatieve duizendpoot. Eddy Manet, oud-schepen in Tongeren, doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. Hij staat op plaats vier voor de kamer. Loes Mospoulier is een jonge talent uit Lommel en met Hanne Menels legt de sp.a de focus op het groen.