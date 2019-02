Twee jaar cel voor twintiger die Porsche aan Versuz steelt BVDH

28 februari 2019

13u55 0 Hasselt Een 25-jarige man uit Houthalen-Helchteren is veroordeeld tot twee jaar cel na de diefstal van een Porsche Panamera op 14 juli 2017 in Hasselt. Hij ging lopen met de sleutels vanuit een frituur aan de Versuz en werd tot stilstand gebracht via het Vehicle Tracking System ter hoogte van Houthalen.

In de Porsche Panamera zaten onder meer een laptop, een kostuumjas, een Ray Ban-zonnebril en een Mont Blanc-zonnebril. Hij ritste die dag ook een gsm mee in Hasselt. Een tweetal maanden eerder probeerde hij al in te breken bij Chiro Meulenberg in Houthalen-Helchteren. Bovendien stal hij in de zomer van 2016 al eens twee flessen sterke drank voor een totale waarde van 53,50 euro bij een nachtwinkel in Houthalen-Helchteren. Een fles Smirnoff had hij al leeg in de struiken gekieperd toen hij werd aangetroffen in de omgeving.

Schadevergoedingen

Beklaagde krijgt ook een boete van 800 euro. Hij moet een schadevergoeding betalen van 4.986,27 euro aan de bvba van de wagen en een schadevergoeding van 9.976,32 euro aan de eigenaar. Ze krijgen ook beide een rechtsplegingsvergoeding van 750 euro.