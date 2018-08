Twee inbraken in een nacht in hetzelfde café 09 augustus 2018

02u47 0 Hasselt Grote verbazing toen eigenaar Maxim Willems van Café Café aan de Meldertstraat in het centrum van Hasselt woensdagochtend de bewakingsbeelden bekeek na een inbraak. Zijn zaak was die nacht niet een maar twéé keer bezocht door verschillende inbrekers.

Een eerste man met een hoedje brak een raam van de zaak aan de zijkant open. Het café is momenteel gesloten wegens verbouwingswerken, en het bewuste raam moest toch gesloopt worden. "We vinden het fijn dat mensen willen dat het vooruit gaat, en spontaan komen helpen met onze verbouwing", liet de zaakvoerder woensdag cynisch weten op sociale media. Hij deelde ook foto's van de bewakingscamera's. De dader heeft op de werf wel grote risico's genomen in het duister. "Hij had kunnen struikelen en gespiest raken aan de vele betonijzers." De dader waggelde uiteindelijk met vier flessen cava de zaak weer uit.





De eigenaar was van plan het daarbij te laten. Maar toen hij de bewakingsbeelden van de afgelopen nacht nog eens goed bekeek, bleek dat er een half uur later nóg een inbreker in zijn zaak had gestaan. Die was door het raam dat zijn voorganger ingeslagen had naar binnen geklauterd. Ook deze dief klungelde zich in het duister een weg door de werf, en kon enkele extra flessen schuimwijn meegraaien. "Dit geloof je pas als je het live ziet. Ik vrees dat er weer een paar ouders gaan kunnen opdraaien voor hun drugskikkers", aldus uitbater Willems. Hij heeft inmiddels klacht ingediend bij de politie.





(RTZ)