Twee bewoners gewond bij keukenbrand Toon Royackers

14 januari 2019

18u51 0

Aan de Willem Huveneersstraat in de wijk Ter Hilst in Hasselt is maandagmorgen omstreeks half zeven brand uitgebroken in een woning. Om een nog onduidelijke reden begon daar plots een frietpan te smeulen. De vlammen sloegen bovendien over naar enkele keukenkastjes. Brandweerzone Zuid West Limburg kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Twee bewoners werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar zij konden in de loop van de dag al terugkeren. In hun woning is een deel van de keuken beschadigd, maar de rest van het huis bleef bewoonbaar.