Twee auto's belanden in gracht naast E313 16 maart 2018

Hasselt Op de E313 net voorbij de afrit Hasselt-West is gisterochtend omstreeks 11.15 uur één bestuurder zwaargewond geraakt na een knal tegen een terreinwagen.

Om een nog onduidelijke reden knalde hij met zijn bestelauto achterop een terreinwagen met daarachter nog een aanhangwagen. Door de klap begon de combinatie te slingeren en sloeg de aanhangwagen over de kop. Samen geleden ze zo de berm in naar het struikgewas. Ook de bestelauto kwam tot stilstand tussen de struiken.





Die bestuurder werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval ontstond ook even file in de richting van Luik. Maar takeldiensten kregen de rijbaan nog voor de middag weer vrij. (RTZ)