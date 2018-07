Twaalf rijbewijzen ingetrokken 17 juli 2018

Politie Limburg Regio Hoofdstad hield het afgelopen weekend op verschillende locaties in de politiezone verkeerscontroles. Tijdens de controles van vrijdag- op zaterdagnacht werden er 12 rijbewijzen ingetrokken. In totaal werden 241 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs. Acht bestuurders hadden te veel gedronken. Vier bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Daarnaast werd er nog een verboden wapen in beslag genomen en had één chauffeur geen rijbewijs. Het afgelopen weekend controleerde de politie ook de snelheid van 938 voertuigen. 120 bestuurders, of bijna 13% van het aantal gecontroleerde voertuigen, reden te snel.