Tulpenweide in de spiegel voor ‘t Scheep Toon Royackers

20 maart 2019

18u33 0 Hasselt De lente is in het land. En dat is de volgende dagen al goed te merken in het centrum van Hasselt. Pal voor de spiegelwand van stadhuis ‘t Scheep heeft fleuriste Regine Motmans woensdag een grote tulpenweide aangelegd. Als het weer meezit bloeien de bloemen daar vanaf volgende week in de vorm van het stadslogo.

De kunstenares organiseert samen met Philip Dehollogne op 5, 6 en 7 april de eerste editie van haar lifestyle en bloemenfeest ‘blossoming’ aan de abdij van Herkenrode. Maar de volgende weken zet ze ook de binnenstad al letterlijk in de bloemen, om het evenement aan te kondigen. “We laten 40.000 tulpen aanrukken, en die planten we op diverse binnenpleinen in het stadscentrum. De primeur ging dus woensdag naar het plein voor het stadhuis. Niet toevallig werd het bloemenkunstwerk onder de schuine spiegelwand geplaatst, zodat het ook elders in de stad te zien is. Voorlopig zijn de tulpen alleen om naar te kijken, maar vanaf zaterdag 30 maart mogen liefhebbers ze komen plukken.

Alle praktische info over het evenement vind je op blossomingherkenrode.be