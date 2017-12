Tuilterstraat is mooiste kerstbuurt 02u57 26 Mine Dalemans De versiering in de Tuilterstraat is de mooiste van Hasselt. Hasselt De mooiste kerstbuurt van Hasselt? Die vind je in de Tuilterstraat. Maar liefst 55 straten dongen mee naar de titel en het daaraan verbonden buurtfeest. "Heel de Tuilt-wijk is één groot kerstdorp", aldus PR8-vooriztter Dirk Thoelen.

De wedstrijd voor de best versierde wijk van Hasselt is aan haar veertiende editie toe. De organisatie is in handen van PR8, dat samenwerkt met de groendienst van de stad. "Onder de deelnemende straten verdeelden we zo'n 2.100 kerstbomen, die de bewoners zo origineel mogelijk mochten versieren", vertelt schepen van Groen Valerie Del Re (sp.a). Van 12 tot en met 14 december bracht een jury alle straten een bezoekje. "De punten lagen dicht bij elkaar, maar over de winnaar bestond geen twijfel. Jong en oud werkte in de Tuilterstraat samen. Hun decoratie bestond uit verschillende recyclagematerialen, strijkparels en 't-uil-tjes'. Een eigen pop-up kersthuis maakte de sfeer compleet", onderstreept Del Re. "In de wijk Tuilt deden maar liefst negen straten mee, waarvan er vijf in de top tien eindigde", loofde Thoelen de participatie in de wijk.





Begin januari is er dus een straatfeest in de Tuilterstraat, maar ook het grote publiek mag nog een favoriet kiezen. Op woensdag 27 december 2017 zal een afvaardiging de tien mooiste kerstbuurten bezoeken om dan vervolgens ook hun favoriet aan te duiden.





(BVDH)