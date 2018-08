Truiense verenigingen zorgen voor Pukkelpopcrew 14 augustus 2018

02u42 0 Hasselt Stup vzw, voluit Sint-Truiden Producties, organiseert deze week al voor het zesde jaar op rij de Crew Camping van Pukkelpop. Op die manier willen ze Zuid-Limburgse verenigingen de kans bieden om een centje bij te verdienen.

Organisator Gert Stas: "In luttele dagen tovert Stup een weiland om in een slaapplek waarop de ruim 3.000 medewerkers van het festival zo comfortabel mogelijk kunnen vertoeven na een job voor of achter de schermen van Pukkelpop." Dat dit geen evidente opdracht is, laat zich al raden. De gasten van de Crew Camping zijn immers van een zeer diverse pluimage. Sommigen moeten op tijd uit de veren om een nieuwe festivaldag op gang te helpen schieten, anderen moeten net wanneer het grootste deel van het festival even stilvalt, in actie komen om te poetsen, te herstellen, te bewaken.





Die mankracht vindt Gert Stas bij de bij de verenigingen uit Sint-Truiden en omstreken: "Momenteel sturen we ruim 400 individuele medewerkers aan uit meer dan 20 verenigingen en dat gaat van de Chiro tot een jeugdkoor, van Wiric tot de wielerclub. Dat is een hele klus, maar onze medewerkers komen graag en dat scheelt." Per werkend lid krijgen zij immers een mooie vergoeding om de clubkas te spijzen en daar bovenop krijgt elke individuele werker een gratis ticket voor het festival, inclusief enkele drankbonnen. (DSS)