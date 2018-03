Truck zonder voorwiel rijdt dwars door Limburg 30 maart 2018

03u08 0 Hasselt Stomverbaasde blikken donderdag van bestuurders in Genk en Hasselt. Een truck reed daar doodleuk zonder voorwiel over verschillende drukke Limburgse invalswegen.

Onder meer op de Henri Fordlaan in Genk zagen automobilisten de schuin hangende truck plots voorbij komen. De kipwagen van een bouwbedrijf had vooraan rechts geen wiel meer, maar dat weerhield de bestuurder er duidelijk niet van om met hoge snelheid verder te rijden.





Gefilmd

Het metaal schuurde op enkele plaatsen zelfs over het asfalt. Even voordien was de tientonner ook al opgemerkt op de drukke Kempische Steenweg in Hasselt.





Sommige bestuurders stopten daar even verderop, en filmden het bizarre tafereel met hun smartphone. Die filmpjes werden donderdag al volop gedeeld op sociale media.





Firma bekend

Ook de lokale politie kreeg gisteren trouwens snel meldingen binnen over de halsbrekende toeren van de trucker. Patrouilles konden de chauffeur zelf niet meer tegen houden tijdens zijn dolle rit, maar de politie zou intussen wel weten om welke firma het gaat.





De vrachtwagen is eigendom van een bouwbedrijf uit de gemeente Riemst.





(RTZ)