Truck vol drugsafval gevonden aan Pukkelpopwei FENOMEEN UIT GRENSSTREEK DUIKT NU OOK OP IN HASSELT TOON ROYACKERS

07 juni 2018

02u29 0 Hasselt De politie heeft gisterenmiddag een truck vol drugsafval gevonden op het parkeerterrein net naast de Pukkelpopweide en tegenover de kerk van Kiewit bij Hasselt. Eerder dit jaar troffen speurders ook al vrachtwagens vol drugschemicaliën aan in het noorden van onze provincie.

Dinsdagavond had de politie de verdachte truck opgemerkt. Die stond al enkele dagen doorgezakt en met platte banden geparkeerd op het terrein. Uit een controle gisteren bleek dat de nummerplaten toebehoorden aan een bedrijf uit de regio Antwerpen. Maar hun truck en hun nummerplaten bleken helemaal niet gestolen. Onderzoek leerde de agenten dat de nummerplaten op de gevonden truck in Hasselt vervalst waren. De daders hadden daarvoor gewoon de cijfercombinatie van de Antwerpse vrachtwagen gebruikt. De politie gaf bevel om de truck te takelen, maar stuurde uit voorzorg toch eerst de brandweer ter plaatse. Uit het laadruim lekte immers een verdacht goedje. Bij het openen van de laadplek hadden inspecteurs bovendien al enkele vaten zien staan.





Brandweerzone Zuid-West Limburg kwam met een gaspakkenteam ter plaatse. De politie spanden intussen ook het parkeerterrein af, omdat het inademen van chemicaliën erg schadelijk kan zijn. De brandweerploeg inspecteerde de spullen in het laadruim. "In de vrachtwagen werden verschillende tonnen met honderden liters chemisch afval aangetroffen", aldus Anja De Schutter namens het parket van Limburg.





Veel gelijkaardige vondsten

"Het chemisch afval is vermoedelijk afkomstig van een drugslabo. De civiele bescherming is gevraagd om de troep veilig op te ruimen." Daarvoor bleef het parkeerterrein woensdag ook de hele namiddag afgesloten.





Het is niet de eerste keer dit jaar dat de politie dergelijke vondsten doet. Vooral in de grensstreek met Limburg worden geregeld gedumpte vaten met drugsafval aangetroffen. Sinds einde van 2017 merken de politiediensten trouwens een enorme stijging.





Voor het eerst in Hasselt

Vorig werden in Limburg 'maar' dertien restanten van een drugslabo gevonden, tijdens de eerste drie maanden van dit jaar waren er dat al meer. Begin dit jaar troffen speurders zelfs drie dagen na elkaar een truck volgestouwd met drugsafval aan. Die waren alles samen goed voor miljoenen xtc-pillen, die onmogelijk alleen voor de Belgische markt bedoeld kunnen zijn. Het is een bekend fenomeen in het zuiden van Nederland en in het noorden van België, maar de grote hoeveelheden van de laatste maanden verrassen de speurders. Die zoeken nu naar grote drugsboeren in de regio. Tot nu toe deden de vondsten zich voornamelijk voor in de grensstreek, nu werd voor het eerst ook zo een grootschalige dumping in Hasselt vastgesteld.