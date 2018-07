Trouwe fans kochten tickets halve finale al in oktober 10 juli 2018

02u35 0

Geen stress om nog aan tickets voor de halve finale te geraken bij trouwe supporters Wim Cosemans en Geert Gerits. Zij kochten hun tickets... vorig jaar in oktober al. "Iedereen verklaarde ons toen voor gek", lachen de twee vrienden. "Maar wij wisten toen al dat we met een ijzersterk team naar het WK trokken. Op het vorige WK in Brazilië waren we er ook al bij. Toen hadden we vooral tickets voor de eerste wedstrijden. Nu waren we er van overtuigd dat we naar de halve finale én de finale moesten gaan. Onze omgeving heeft dan wel eens goed gelachen, wij hebben nu toch maar mooi gelijk gekregen, hé? Onze vliegtickets hebben 300 euro gekost, wie op het laatste moment wou vliegen betaalt 800 euro." (RTZ)