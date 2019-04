Trio staat terecht voor diefstal peperdure Porsche oldtimer BVDH

11u02 4 Hasselt In het voorjaar van 2014 werd Limburg geteisterd door diefstallen van oldtimers. De dieven hadden het vooral gemunt op oude Porsches. Bij het onderzoek kwamen speurders ook een cannabisplantage en gestolen goederen tegen. Drie heren riskeren een celstraf tussen 15 en 38 maanden.

In maart en april 2014 werd er onder meer een Porsche 911L uit 1991 gestolen aan de Diestersteenweg in Kermt. Even later volgde een Porsche 911T uit 1970, waarmee de dieven aan de haal gingen in de Lazarijstraat in Hasselt. Later dat jaar volgde ook nog een Volkswagen Golf in Diepenbeek. De eerste wagen werd uiteindelijk teruggevonden tussen andere gestolen voertuigen in een loods in Bree. Daar heeft het trio niets mee te maken. De tweede wagen werd aangetroffen in een loods in de Nederlandse grensgemeente Buchten. Hier is er wel het vermoeden dat de drie meer weten. Tijdens het onderzoek werd er ook een cannabisplantage aangetroffen in Hamont-Achel, evenals een aantal gestolen goederen zoals GPS-systemen en een fiets.

Een 61-jarige Nederlander riskeert de hoofdprijs van 38 maanden cel. “Hij heeft al een hele tijd in voorhechtenis gezeten. In de vier jaar die verstreken zijn, is er niets meer gebeurd”, onderstreepte zijn advocaat, die vroeg om hier rekening mee te houden. Een 49-jarige Hasselaar riskeert 29 maanden cel. Een 51-jarige Hasselaar riskeert vijftien maanden effectief. Hun betrokkenheid wordt door de verdediging telkens (deels) betwist. Het vonnis volgt op 3 mei.