Trio dat taxichauffeur afranselde in april voor hof van beroep WHW

05 december 2018

15u58 0 Hasselt Drie Brusselse jongeren die in augustus 2016 taxichauffeur Raphaël Spapen (54) met bruut geweld beroofden moeten op 3 april 2019 voor het Brusselse hof van beroep verschijnen. In juni kregen ze 8 jaar cel.

Spapen zijn werkgever, het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi, had op 12 augustus 2016 een oproep gekregen van een jongeman die vanuit Bilzen naar Brussel wilde gaan. De rit verliep vlekkeloos, maar veranderde in onze hoofdstad plots in een nachtmerrie. Samen met twee vrienden biel de klant hem meteen aan. man kreeg een regen van slagen en stampen te verwerken, waarna zijn overvallers er vandoor gingen met zijn geld en het gps-toestel uit de taxi. Een voorbijganger vond de zwaargewonde man en bracht hem met diens eigen taxi naar het ziekenhuis. De taxichauffeur was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt en was zo zwaar toegetakeld dat artsen 40 metalen plaatjes en 140 schroeven nodig hadden om alle breuken in zijn aangezicht te helen.

Eigen gsm

Een geluk bij een ongeluk: de bewuste klant bleek niet de snuggerste van het land te zijn. Hij had immers met zijn eigen gsm naar het taxibedrijf gebeld, waardoor het niet moeilijk was om hem te identificeren. Zijn twee kompanen konden even later ook opgepakt worden. Een van hen was tussen de feiten en zijn arrestatie nota bene nog betrokken geweest bij de aanval op een treinbestuurder. “Buitensporig geweld dat op geen enkele manier kan verantwoord worden”, vatte de rechter de feiten samen.

Verstek

Twee van de drie beklaagden kwamen niet eens opdagen voor hun rechtszaak. Een derde ontkende elke betrokkenheid. De rechtbank beval bij het vonnis de onmiddellijke aanhouding van de twee verdachten die niet waren komen opdagen. Eén van hen kon kort na het vonnis opgepakt worden en is intussen vrijgelaten onder voorwaarden, de tweede werd pas in november opgepakt.