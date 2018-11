Treinverkeer onderbroken in Kiewit BVDH

11 november 2018

12u15 0

Momenteel is het treinverkeer tussen Hasselt en Genk onderbroken. Rond 11.48 uur is er een persoon aangereden ter hoogte van Kiewit. De duur van de onderbreking is nog niet gekend. NMBS zal via aankondigingen in de stations, infoschermen en de app informatie geven over alternatieve verbindingen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.