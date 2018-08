Travis Scott annuleert optreden, Charlotte de Witte draait twee keer 16 augustus 2018

02u27 0 Hasselt Door onvoorziene verplichtingen met de MTV Music Awards moet Travis Scott zijn optreden van vrijdag op Pukkelpop afzeggen.

Hij had nog een boodschap voor de Belgische fans: "I love my fans in Belgium and look forward to performing for them in the very near future!" Extra verrassing is Charlotte de Witte die nu ook de Main Stage afsluit op vrijdag. "Haar afgelegde parcours tijdens de laatste maanden leest als een roman: debuut in de legendarische Essential Mix van BBC Radio1, een passage bij Boiler Room, de cover van DJ Mag", zegt Chokri. "Ook aan festivalsites en uitverkochte clubs is er geen gebrek in het palmares van de Witte: afsluiter Main Stage Sonar, hoofdpodium en een eigen KNTXT stage op Tomorrowland, Awakenings, Rock Werchter, Amnesia Ibiza en nu dus twee keer op Pukkelpop." Donderdagavond staat De Witte al in de Boiler Room en vrijdag dus weer op Main Stage met een aangepaste set.





(MMM)