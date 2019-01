Tournée Minéral, ook voor echte Hasselaren: stad wil alcoholvrije jenever ontwikkelen Toon Royackers

30 januari 2019

13u58 0 Hasselt Bijna februari, beter bekend als ‘de Tournée Minérale-maand’, waarin we worden opgeroepen om even geen alcohol te drinken. Een gortdroge en saaie maand, die slecht is voor de lokale horeca? Niet noodzakelijk. Hasselt denkt zelfs aan een kroegentocht én aan het ontwikkelen van een alcoholvrije jenever.

Bij de ‘hoofdstad van de smaak’ hoort een goed jeneverke. En dat bevat tot op vandaag logischerwijs een flinke geut alcohol. Die lokale drank een hele maand afzweren is niet eenvoudig voor de echte Hasselaar. Dat beseft ook schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne (N-VA). “Er waren zelfs cafébazen die klachten hadden over Tournée Minérale. Een pintje en jeneverke afzweren is immers niet zo goed voor hun zaak.”

Daar wil de stad dit jaar verandering in brengen. “Hasselt organiseert in februari voor het eerst een ‘Tournée Spéciale’. We gaan alcoholvrije cocktails promoten. Intussen zijn er al vijftien cafés in het centrum die beloofd hebben om mee te doen. Allemaal hebben ze een cocktail zonder alcohol op hun kaart staan. Je hoeft je de volgende weken echt niet te beperken tot een plat watertje. En wie de kroegentocht langs alle vijftien horecazaken wil maken, hoeft dus niet waggelend naar huis. Eén vervelend probleem hebben we inderdaad nog: en dat is onze klassieke jenever. Maar als je alcoholvrije gin kunt maken, dan moet zoiets met jenever toch ook mogelijk zijn? We zoeken nog naar iemand die dat zou kunnen brouwen. Dan hoeven we ons traditioneel streekdrankje ook in februari niet in de fles te houden.”

Verrassingspakket

Eén schepen doet straks plichtbewust de hele maand mee met Tournée Minérale: en dat is schepen van Gezondheid Lies Jans. “Ik ben het natuurlijk een beetje verplicht door mijn functie, en iedereen mag er mij aan houden. Vanuit gezondheidsoogpunt is het goed om alcohol even aan de kant te houden. Intussen hebben veertig medewerkers van de stad aangegeven dat ze solidair zullen zijn. De eerste vijftig stadsmedewerkers die meedoen, krijgen van ons in maart trouwens een verrassingspakket met fruitsapjes en lekkernijen van Oxfam-wereldwinkels. Ook onder de Hasselaren die zich via www.tourneeminerale.be registeren, zullen we enkele van die verrassingspakketten verloten.