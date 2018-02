Tot 30 maanden gevangenis geëist voor dealers 10 februari 2018

02u42 0

Een vijftal uit Hasselt en Genk riskeert celstraffen tussen 12 en 30 maanden voor cannabis- en cocaïnehandel. Bij een huiszoeking in Wellen in februari 2016 werd de drugshandel aangetoond.





De spilfiguur, een 20-jarige Hasselaar, schakelde eerst zijn vriendin en later ook zijn vriend in om drugs te dealen. Toen de Hasselaar uiteindelijk in de cel terecht kwam, nam een 20-jarige stadsgenoot over. Die man is een verdienstelijk voetballer in de tweede amateurliga en hij bezocht zijn voorganger regelmatig in de cel.





Eén man stelde zich burgerlijke partij, omdat hij een huis verhuurde aan een 49-jarige Spanjaard die de woning verder onderverhuurde aan de dealers. Hij vraagt 9.517 euro schadevergoeding. Het openbaar ministerie vordert voor de spilfiguur 27.800 euro aan vermogensvoordelen. Voor hem en de huurder van het pand werd er nog eens 50.256 euro gevorderd voor wat de plantages betreft. De Hasselaar riskeert ook een celstraf van 30 maanden. "Hij is opgegroeid in een omgeving waar ouderen niet werkten, maar wel met mooie auto's rondreden. De cultuur van drugshandel werd verheerlijkt en wie naar school ging, werd uitgelachen. Ik vraag een straf onder voorwaarden", pleitte zijn advocaat Michiel Van Kelecom. (BVDH)