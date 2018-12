Topchef Roger Souvereyns wordt 80: “Ook na 65 jaar carrière blijft de stress bij het koken” Marco Mariotti

02 december 2018

19u09 0 Hasselt In de jaren tachtig en negentig mocht de Limburgse topchef Roger Souvereyns al twee Michelinsterren achter zijn naam schrijven. Het Scholteshof werd een begrip in Hasselt. Souvereyns werd zondag tachtig jaar en hééft nog maar één droom te verwezenlijken: “Gezond blijven”, relativeert de man.

Een carrière van maar liefst 65 jaar. Daar kan gewezen sterrenchef Roger Souvereyns op terugblikken. De man - die gekend stond voor zijn strikte manier van werken - vierde gisterenavond in Kalmthout zijn verjaardag met een grote groep vrienden. “Het grote restaurantwerk is voor mij voorbij”, vertelt hij. “Maar ik sta nog geregeld achter de potten. Hier in Kalmthout kook ik in de zaak van mijn vrouw. Zij heeft dit weekend opendeurdag in haar interieurzaak. In dat pand kook ik voor kleine groepen die reserveren. Een table d’amis noemen ze dat.”

New York

De roots van Souvereyns liggen in Vliermaal bij Kortessem. Daar groeide hij op tot zijn veertiende. Een half jaar later startte zijn carrière. “Ik ben in de leer gegaan in Luik. Later kookte ik in Corsica, Parijs, Brussel, De Haan en Kortrijk. Nadien werd ik zelfstandig, de beste keuze ik ooit maakte. De tijd van het Scholteshof was voor mij de allergrootste boost. Hét hoogtepunt uit mijn professionele carrière. Ik had zelfs Amerikaanse klanten die op Europese doorreis speciaal halt hielden in Stevoort.”

Koken op hoog niveau doet Souvereyns nog vier keer per jaar. Niet in Hasselt, maar in New York. “Dat doe ik bij restaurant La Majorelle. De uitbater is een goede vriend van mij. Ik ga daar puur voor de fun koken. Pas op, de stress blijft hé. Alles moet op tijd worden opgediend, alles moet warm gegeten worden. Die druk blijft eeuwig, ook na 65 jaar.”

Boek

Sinds kort is het boek Roger & Ik uit. Een boek gemaakte door 45 chef-koks uit de hele wereld, die elk hun eigen verhaal vertellen én hun link met Roger. “De helft van hen heeft een eigen restaurant. Ze delen ook allemaal één recept.”

Qua toekomstvisie is Souvereyns duidelijk. “Mijn gezondheid is prioritair. Mijn droom is om die op punt te houden, want dan blijf ik creatief en heb ik wilskracht. Als de gezondheid achteruit gaat, zakt de rest ineen.”

Advies

Voor de jonge generatie heeft Roger één goede tip: “Hard werken, consequent zijn én altijd de beste producten gebruiken. Dat is cruciaal. Je moet ook onderdanig zijn aan het publiek. Luisteren naar de mensen maakt je groot.”