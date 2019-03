Tony Heeren voorzitter van rechtbank Limburg gaat met pensioen: “Ik schond elke avond mijn beroepsgeheim tegen mijn vrouw” Redactie

01 maart 2019

15u29 0 Hasselt Twaalf jaar advocaat. Twaalf jaar onderzoeksrechter. En nog eens twaalf als voorzitter van de rechtbank. Tony Heeren (63) is zowat de godfather van de Limburgse justitie, maar breidt daar in mei een eind aan om met pensioen te kunnen. “De luxe in onze samenleving? Kunnen opgroeien in een warm nest.”

Wie al eens voor de rechtbank in Hasselt of Tongeren is moeten verschijnen, liep mogelijk Tony Heeren tegen het lijf. De Truienaar loopt er al rond sinds de jaren tachtig rond en leidde de fusie tussen de twee gerechtelijke arrondissement in goede banen. Het is nu bijna tijd om zijn schup af te kuisen, maar aan stil zitten geen denken.

Misschien een vreemde vraag, maar de voorzitter van de rechtbank? Wat doet die eigenlijk?

“Je kan me vergelijken met de manager van de volledig werking van de rechtbank van eerste aanleg in Limburg. Ik verdeel samen met mijn afdelingsvoorzitters de rechters over de burgerlijke, correctionele en familierechtbank, en hou me bezig met de budgetten die ik van de overheid krijg. Ik moet ook de kwaliteit van de rechtspraak in het oog houden, dat alle dossiers binnen de termijnen lopen.”

Eerlijk, niet de meest spannende job in vergelijking met wat je daarvoor deed.

“Het is bureaucratisch werk, ja. Je zit met beperkte budgetten, er is weinig marge. Ik kan vragen bij de overheid voor extra budget of meer computers, maar ik beslis daar zelf niets over. Soms frustrerend, want zo kan je moeilijk prioriteiten leggen binnen de rechtbank, en écht doorduwen wat we nodig hebben. Ik doe dit sinds 2007, en in 2014 smolten Tongeren en Hasselt samen. Die samensmelting is vrij goed verlopen, maar mijn werk is eigenlijk nog niet af. We zouden de rechtbanken anders moeten verdelen en qua digitalisering staan we nog voor grote uitdagingen. Het is hier nog steeds één papierwerk, een beetje Bokrijk.”

Wat brengt de toekomst? Rechtbank Hasselt uitbouwen en Tongeren op termijn afschaffen?

“Rechtbank Tongeren moeten we zéker niet afschaffen, maar we zouden bepaalde takken wél moeten centraliseren. We hebben vandaag drie onderzoeksrechters in Hasselt én evenveel in Tongeren. Een correctionele rechtbank, en een raadkamer op beide plekken. Niet logisch. Waarom brengen we qua strafrecht niet alles en iedereen onder één dak? Zéker met de Hasseltse gevangenis vlakbij, het zou héél wat vervoer richting Tongeren van gevangenen uitsparen. Ook de veiligheid in de gerechtsgebouwen is nog steeds versnipperd.”

En wat dan met Tongeren?

“Daar kan je bijvoorbeeld onderdelen van het burgerlijk recht en het familierecht onderbrengen, het is maar een idee. In elk geval: we hebben in theorie een fusie, maar in de praktijk op héél veel vlakken niet. We zijn daar afhankelijk van politieke moed, en ik blijf daar wel met frustratie achter ja. Er is vanuit de politiek altijd een licht wantrouwen geweest naar ons voorzitters en misschien heb ik te weinig mijn stem laten horen. Maar dat is nu voor mijn opvolger.”

Je begon je loopbaan als advocaat.

“Hoewel ik ook twijfelde over maatschappelijk werk. Dat is altijd in mijn achterhoofd blijven steken. Ik studeerde in Leuven, maar nam het sociaal leven daar iets te serieus en was gebuisd (lacht). Na een jaar werken als klasseerder bij Stella Artois hervatte ik mijn studies, en combineerde dat als garçon in een Italiaans restaurant in Leuven, Da Paolo. Ik kom vandaag nog steeds mensen tegen die mij nog kennen als garçon, maar niet als rechter. Na twaalf jaar als advocaat werd me gevraagd om rechter te worden, en na twee jaar zelfs onderzoeksrechter.”

Als dertiger het maken tot onderzoeksrechter?

“Ik begreep het zelf ook niet, en vooral omdat ik geen ervaring had in strafrecht. ‘We zullen wel zien’, zeiden ze. Maar die periode van twaalf jaar als één van de drie Hasseltse onderzoeksrechters was de meest boeiende, maar tegelijk ook de vermoeiendste uit mijn loopbaan. Op menselijk vlak liet het ook indruk achter. Ik vergeet nooit dat ik een afstapping deed waarbij een collega deurwaarder en de stagiaire gedood werden. Ik stond daar in die keuken en dacht: wat doe ik hier? Wat kan mij straks of morgen overkomen?”

Wat blijft je het meeste bij?

“Zowat alles met kinderen. Eén van mijn eerste moorden midden jaren negentig, een man had zijn echtgenote gewurgd. Samen met het gerechtelijke labo gingen we ter plaatse op paasmorgen. We kwamen daar zondagochtend binnen, en de ‘paasklokken’ waren al geweest. De kinderen lagen nog in bed, en hun mama was dood. Je ziet die kinderen worden weggehaald door de grootouders, terwijl zij ook de paaseieren in huis zien liggen. Die randomstandigheden maken het zoveel erger. Ik had zelf jonge kinderen en moest later die dag nog aan de familietafel gaan zitten. Dat doet iets met een mens.”

Bestaat er psychische begeleiding voor een onderzoeksrechter?

“Er bestond in die tijd zelfs amper slachtofferhulp, laat staan voor onderzoeksrechters. Ik mag dat nu wel zeggen, maar iedere avond schond ik thuis mijn beroepsgeheim. Ik ben een type die dat kwijt moet kunnen, maar alleen tegen mijn vrouw aan de keukentafel. Ik bewonder mensen die dat wél allemaal voor zichzelf kunnen houden. Je bent als onderzoeksrechter ook helemaal alleen. Ik moest zélf beslissen of een verdachte wordt aangehouden en naar de cel moet zolang het onderzoek loopt. Of ik kan iemand in vrijheid stellen, maar die keuze maak ik altijd alleen. Een tweede opinie vragen - zoals in bijna alle andere sectoren - kan ik nergens.”

Maakte je soms verkeerde beslissingen?

“Ongetwijfeld zijn er zaken geweest waarin ik fout zat. Ik ben niet volmaakt, niet pedagogisch en maatschappelijk. Er zijn mensen die ik aangehouden heb, die nadien in beroep worden vrijgelaten. Is dat fout? Een andere beoordeling volgens de raadkamer, of de KI. Het gebeurde in mijn jonge jaren dat ik me liet misleiden door het karakter van de verdachte. De grootste gangster kan bijzonder charmant en vriendelijk zijn, maar is misschien niet te vertrouwen. Tegelijk kan je een brutaal iemand voor je hebben zitten, die niet de kunst van het woord bezit, maar het allemaal minder slecht bedoelt. Het is daar waar je levenservaring aan te pas komt.”

“Een grootmoeder vroeg me jaren geleden waarom het zolang duurde voor ze bezoekrecht kreeg voor haar kleinkinderen. Ik zou daar toen weinig aandacht aan hebben gegeven. Maar nu ik vandaag zélf zes kleinkinderen heb, wil ik er niet aan denken ze maanden niet te mogen zien.”

De ideale rechter is dus liefst een grootvader van over de zestig?

“Er zijn zéér veel goede jonge rechters, maar niemand kan de levenservaring op 30 hebben van iemand van 35, 40 of 50. Mij leerde het leven veel over wie voor mij zit. Ik zag van dichtbij dat niet alle mensen over dezelfde capaciteiten beschikken. Het leven is niet mild voor velen vanaf de geboorte. Wie opgroeit in een warm nest, en een fijne cocon aan vrienden, mag bijzonder gelukkig zijn. Velen zoeken compensatie in de drug- en criminele wereld. Hetzelfde met sommige seksuele delinquenten, daar kies je niet altijd voor.”

Maar empathie heeft ook een grens.

“Natuurlijk. Je moet als rechter altijd op zoek naar het evenwicht. De job moet correct én houdbaar zijn. Maar het zorgzame in onze maatschappij vind ik ontzettend waardevol. Dat komt bij momenten onder druk te staan. Elke procureur - hoofd van het parket - is daar ook anders in. De éne vindt dat we boeven moeten vangen, voor de rechtbank moeten slepen en de bak in moeten draaien omdat de maatschappij het zo wil. De ander is dan milder en kiest sneller voor bemiddeling.”

Jarenlang zat je met je neus dichtbij de maatschappij. Ruil je dat nu in voor wat schoffelwerk in de tuin?

“Ik ga vooral mijn kleinkinderen helpen met hun huiswerk en ze veel dingen vertellen. Maar ik ga ook naar hén luisteren, via hen vang ik veel op. En verder ben ik wat op zoek. Ik wil mijn leven deeltijds structuur geven. Zien wat de dag brengt, dat kan ik niet. Ik hou graag de touwtjes in handen. De sociale sector zoals Artsen Zonder Grenzen zie ik wel zitten, maar het gerechtsgebouw laat ik achter.”

Het mandaat van Tony Heeren als voorzitter eindigt op 12 mei 2019 en op 31 augustus 2019 (einde gerechtelijk jaar) stopt hij definitief.