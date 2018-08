Toernooi Limburgse Verstandhouding in Stevoort 13 augustus 2018

Basketbal

Vrijdagavond ging het tornooi van start en leed Zolder een zware nederlaag (49-80) tegen provincialer Stevoort B. Daarna kwam het A-team van Stevoort in actie tegen Miners Beringen en de organiserende club Stevoort zorgde voor de verrassing (80-66). Het hoogtepunt van het toernooi was ongetwijfeld zaterdagavond met de topper tussen de twee tweedeklassers Limburg United B en Croonen Lommel. Unitedcoach Raymond Westphalen kon over iedereen beschikken, collega Ronnie Mc Collum moest zijn spelmaker Martijn Hendrix missen. Beide teams hielden elkaar goed in evenwicht in de eerste helft (39-42). Na de frisdrank kon Lommel met een uitmuntende Bart Maesen (31 ptn) een kloofje slaan (45-57 en 54-63). United B vocht terug met een sterk duo Leander Dedroog (23 ptn) en John Kohajda (15 ptn) en kon verlengingen afdwingen (74-74). In de eerste extra time was er nog geen winnaar (83-83), in de tweede verlenging kon Lommel de zege grijpen. (GGT)