Tiental jongeren op themazitting rond festivaldrugs Birger Vandael

06 december 2018

13u29 0 Hasselt Een tiental jongeren moesten vanmorgen op de correctionele rechtbank verschijnen op een speciale themazitting rond festivaldrugs. Het verhaal was doorgaans hetzelfde: de jonge twintigers betaalden hun minnelijke schikking niet en werden daarom gedagvaard.

Sommigen moesten van ver komen om hun verhaal te doen bij de rechter. Een Gentenaar, die deze zomer betrapt werd op Pukkelpop op het gebruik van MDMA, kwam zichzelf verdedigen. “Ik was op de camping en had wat gedronken. Mijn vrienden daagden me uit en ik deed mee aan de stoerdoenerij. Daarna ben ik de minnelijke schikking kwijtgespeeld. Ik ben niet verslaafd”, legde hij uit. Zijn boete van 150 euro betaalde de man uiteindelijk wel, maar dat gebeurde pas na de dagvaarding. De procureur vroeg een werkstraf.

Een andere beklaagde was een twintiger uit Opglabbeek die naar eigen zeggen voor het eerst in zijn leven iets gebruikt had. “Heel stom, ik liet me meeslepen door mijn kameraden”, aldus de student Hotelschool. “Hij werd betrapt op het bezit van MDMA, ketamine en cocaïne. Het best is dat hij zich nu even inspant voor de samenleving door middel van een werkstraf”, opperde de procureur.

Een Parisien werd gedagvaard voor het snuiven van een lijntje coke op Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren, maar hij gaf verstek voor de behandeling. Hij riskeert 3 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Ook twee andere heren gaven verstek en riskeren drie en vier maanden cel en een boete van 8.000 euro voor respectievelijk 5 gram cocaïne en 1 gram cocaïne samen met twee tabletten XTC. Allen horen ze hun vonnis op 3 januari.