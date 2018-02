Tieners van jeugdbrandweer leren reanimeren 26 februari 2018

02u38 0 Hasselt Het was afgelopen zaterdag een spannende voormiddag voor 32 tieners van jeugdbrandweer West-Limburg. Op uitnodiging van het Jessa Ziekenhuis en departement PXL Healthcare van Hogeschool PXL, leerden ze hoe te alarmeren en reanimeren bij plotse hartstilstand. "Zo ervaren de kinderen echt hoe een interventie onder stress verloopt", zegt cardioloog-intensivist Pascal Vranckx van Jessa.

In drie groepjes gingen de jongeren van post naar post. Per deel kregen ze gedurende twintig minuten een levensechte situatie voorgeschoteld. Daarbij leerden ze dat snel handelen letterlijk van levensbelang is bij een plotse hartstilstand. Na een reanimatiesessie van twee minuten kreeg elke jongere meteen feedback over zijn of haar techniek. "Vaak zijn mensen bang dat ze blessures veroorzaken door slecht te reanimeren, maar niets is slechter dan gewoon toekijken tot de hulpdiensten ter plekke zijn. Die schrik moet er absoluut uit. Reanimeren op zich is peanuts en we leerden de jongeren alles in een vingerknip aan", blikt Stefan Knaepen van het Practical Skills Lab terug.





Noodcentrale

De 32 uitverkorenen kregen ook uitleg over de 112-app en leerden tijdens een simulatie hoe ze de noodcentrale moeten bellen. "De noodcentrale werd natuurlijk ingelicht dat we deze les hadden, zodat ze de oproep van de kinderen behandelden alsof het levensecht was", geeft Vranckx aan. "We hopen dat ze drie zaken onthouden: dat het belangrijk is snel te alarmeren, dat ze weten wat te zeggen als de hulpdiensten aankomen en dat ze beseffen dat er geen excuses zijn om te reanimeren." Het hele gebeuren kaderde in het verhaal van 'Hasselt Zorgstad'. (BVDH)