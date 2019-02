The National speelt twee keer op Pukkelpop MMM

15 februari 2019

16u14 0 Hasselt The National viert in 2019 haar twintigjarig bestaan en komt naar Pukkelpop. Twee keer! Ze sluiten de Marquee af op vrijdag 16 augustus en op zondag 18 augustus. Het gaat om twee verschillende sets maar de band houdt de fans nog graag even in spanning over de precieze invulling.

“We kennen hen al zo lang ondertussen”, zegt festivalorganisator Chokri Mahassine. “Ze stonden voor de eerste keer op Pukkelpop in 2005, dit wordt hun vijfde én zesde keer. Matt Berninger heeft ons verzekerd dat ze er iets heel speciaals van gaan maken. Geef toe, er is toch niemand die zo schoon over de miserie in de liefde kan zingen terwijl hij tegelijkertijd elegant van een glas rode wijn drinkt? Pure wereldklasse.”

Eerder deze week werden Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood en Billie Eilish al toegevoegd aan de affiche.