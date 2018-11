That’s Amore scoort best voor Deliveroo-koeriers MMM

17u26 0 Hasselt De Hasseltse Deliveroo-koeriers hebben pizzeria That’s Amore verkozen tot beste zaak om mee samen te werken.

De koeriers vonden dat het personeel bij That’s Amore het meest vriendelijk was. “We krijgen soms een glaasje water aangeboden of zelfs wat klein te eten", klink het.

Vaste klanten

“Deliveroo heeft er echt toe bijgedragen om onze vestiging naar een hoger niveau te tillen”, zegt uitbater Gaetano Viterbo. “Elke bezorger die ons bedrijf binnenkomt, is als een klant en we weten ook dat als hij tevreden is, hij dit beeld aan de klant zal geven wanneer hij onze bereidingen levert. Sommige klanten die onze gerechten nog nooit hadden geproefd, zijn vaste klanten geworden.”

Ellis Gourmet Burger werd op twee gestemd, en Poccomatto op drie.