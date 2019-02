Taxichauffeur rijdt zonder keuring en zonder verzekering door Hasselt Toon Royackers

19 februari 2019

17u30 4 Hasselt Maandag heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad een taxibestuurder aan de kant gezet op de Expressweg naar Sint-Truiden. Uit een controle bleek dat de bestuurder zijn taxi niet verzekerd had.

Bovendien was ook zijn keuringsbewijs al verlopen. De taxi werd meteen getakeld, terwijl de politie de nodige processen-verbalen opstelde. Even later werd aan de Kuringersteenweg nog een tractor tegen gehouden. Hij had onderweg een deel van zijn lading verkoren. Bovendien was hij tijdens de rit aan het bellen met zijn gsm. Ook hij keerde met de nodige bekeuringen naar huis.