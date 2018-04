Taraaa: dit is het nieuwe logo van GO Midden Limburg 17 april 2018

Tromgeroffel maandagmorgen op het Kolonel Dusartplein in Hasselt.





De voormalige scholengroep 16 van het gemeenschapsonderwijs, stelde daar haar nieuwe logo en haar nieuwe naam voor. Het waren de leerlingen die het logo hoogstpersoonlijk mochten uitbeelden. De naam wordt voortaan 'Go! Next'. "Veel korter en veel moderner," vindt communicatieverantwoordelijke Joke Vanhaeren. "We bereiden kinderen en jongeren immers voor op het 'next 'level in hun leven." (RTZ)