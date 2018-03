Syriëganger (25) moet cipier ruim 15.000 euro 14 maart 2018

02u51 0 Hasselt Een 25-jarige, geestesgestoorde geradicaliseerde man uit Edegem moet een schadevergoeding van 15.295,09 euro betalen aan een cipier (46) van de Hasseltse gevangenis. De twintiger sloeg op 24 mei 2015 op de cipier met een plank waarin een schroef bevestigd was.

De man met Aziatische en Zuid-Afrikaanse roots was 22 jaar toen hij in Turkije onderschept werd. Hij was op weg naar Syrië, maar de autoriteiten zetten hem op het vliegtuig naar Charleroi. De twintiger had zich enkele jaren daarvoor tot de islam bekeerd. De man werd in Hasselt opgesloten onder 'verhoogde veiligheid', maar ondanks die extra bewaking liep het ernstig fout. "Een cipier wilde hem uit zijn cel halen voor het bezoekuur. De cipier zag door het raampje dat de man klaarstond en zijn handen zichtbaar langs zijn lichaam hield. Alles leek in orde. Maar zonder enige aanleiding viel hij de cipier aan met een houten lat waarin een schroef van vier centimeter bevestigd was. De cipier kreeg hulp van zijn collega's, maar hield er niettemin ernstige verwondingen aan over", aldus de procureur tijdens de behandeling. De cipier heeft zijn activiteiten ernstig moest terugschroeven als gevolg van de feiten.





Internering

De beklaagde werd na de feiten overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge. De raadkamer besliste twee maanden later om hem te interneren. Intussen zit de man in een psychiatrische instelling in Bierbeek. Zowel op het moment van de feiten als op het ogenblik van het onderzoek leed hij aan een geestesstoornis. Hij zou ook kunnen hervallen. Daarom blijft de man in de instelling.





De schadevergoeding van 15.295,09 euro kan zelfs nog oplopen van zodra er duidelijkheid is over bepaalde inkomstenverliezen die de cipier geleden heeft en de precieze kosten van zijn behandelingen. (BVDH)