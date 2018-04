Sushi Festival: wellicht tweede editie na gigantisch succes 16 april 2018

02u33 0 Hasselt Dit weekend kwam Japan helemaal naar de Japanse Tuin met de eerste editie van het Sushi Festival. Maar liefst 10.000 bezoekers kwamen snoepen van de oosterse lekkernij.

De organisatie van het festival was in handen van vier studenten Communicatiemanagement van Hogeschool PXL: Wim Michiels, Mirthe Heperol, Lisa Van Hove en Julie Laenens, in samenwerking met de Japanse Tuin. Naast sushi waren er ook andere Aziatische hapjes en kon je deelnemen aan verschillende workshops (Japanse drums en theeceremonies). Bij de verkoop vlogen de tickets de deur uit, in die mate dat het event met een dag werd verlengd.





Lokale handelaars

Zaterdag waren er 4.000 aanwezigen, gisteren klokte men af op 6.000. Michiels reageert heel positief: "Het was erg druk met veel tevreden bezoekers. Veel standjes waren elke dag uitverkocht en vooral zaterdag hadden we prachtig weer. We stellen vast dat vooral de gefrituurde sushi erg in de smaak viel en ook de lokale handelaars deden het opvallend goed. We krijgen de vraag over een tweede editie. We zitten volgend jaar in een stageperiode, maar we hebben al tegen de stad en de Japanse Tuin gezegd dat we willen bekijken wat er volgend jaar mogelijk is. Eventueel geven we de organisatie door aan een nieuw groepje van de PXL."





(BVDH)