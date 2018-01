Student vervalst diploma uit schrik voor reactie ouders 24 januari 2018

02u50 0 Hasselt Een 25-jarige man uit Hasselt heeft zich voor de Brusselse strafrechter moeten verantwoorden voor schriftvervalsing van zijn diploma.

De jongeman studeerde vanaf 2011 communicatiemanagement aan de Brusselse Erasmushogeschool. Die richting lag hem echter niet want hij slaagde er niet in om zijn diploma te halen. Uiteindelijk zag hij bij medestudenten welke documenten ze kregen als ze afstudeerden en besloot hij deze - net als het diploma zelf - na te maken. Uit faalangst, aldus zijn advocaat. "Hij komt uit een prestatiegericht gezin en zag het al als een falen dat hij geen universiteit had kunnen doen. Dan ook nog eens buizen op de hogeschool was voor hem een stap te ver om te zeggen tegen zijn ouders." Zijn moeder had volgens een van de vervalste documenten wel recht op kinderbijslag. Op deze manier kwam de hogeschool er achter dat de man de documenten vervalst had en zo ging de bal aan het rollen. De jongeman werd vervolgd voor valsheid in geschrifte en oplichting. Voor dat laatste werd echter de vrijspraak gevorderd. De valsheid in geshrifte achtte het openbaar ministerie wel bewezen. "Beklaagde heeft echter een blanco strafregister, daarom hoeft een zware bestraffing niet en volstaat een werkstraf voor ons", aldus het parket.





De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. "Nooit heeft hij het bedrieglijk opzet gehad om te frauderen met het oog op de kinderbijslag. Het moreel element is dus niet aanwezig." De man is nu in de horeca een carrière aan het uitbouwen. "Een veroordeling zou bijgevolg lastig zijn", besloot zijn advocaat. Uitspraak volgende maand. (WHW)