Strikter fuiven op Dusartplein AFGEBAKENDE EVENEMENTENZONES MOETEN DRANKMISBRUIK VERMIJDEN MARCO MARIOTTI

26 maart 2018

02u30 0 Hasselt Wie in de toekomst naar een groter evenement komt in de Hasseltse binnenstad, zal zich mogelijk in een 'evenementenzone' begeven. Een afgebakend gebied, waar bepaalde regels gelden over bijvoorbeeld drankgebruik. "Het binnensmokkelen van flessen sterke drank zal zo niet meer lukken", klinkt het. Dinsdag en woensdag wordt het Dusartplein een fuifzone voor studenten.

Steeds vaker komen Hasseltse scholieren samen om na de examens een feestje te bouwen in en rond de horecagelegenheden aan het Kolonel Dusartplein. "We merken op dat dergelijke feestjes sterk in populariteit toenemen bij scholieren van alle leeftijden. We zijn daarom met de veiligheidsdiensten en de horeca-uitbaters rond de tafel gaan zitten, om tot een manier te komen waarbij de vele scholieren op een veilige en verantwoorde manier even het studeren kunnen vergeten."





Kleurcode

Het plein voor de cafés op het Dusartplein wordt morgen en woensdagavond omgevormd tot een afgesloten fuifzone. "Aan de inkom wordt er een verplichte, gecontroleerde vestiaire voor jassen en boekentassen voorzien. Alle jongeren krijgen daarnaast een toegangsbandje met een duidelijke kleurcode naargelang hun leeftijd. Dat gaat van -16, 16-18 tot +18 jaar", zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).





Gemoedsrust

"Daarmee zal in een oogopslag duidelijk zijn aan wie al dan niet welk soort alcohol geserveerd mag worden. Het comfort en de veiligheid van de jongeren, maar ook de gemoedsrust van vele ouders wordt zo gegarandeerd." Ook de politie houdt een extra oogje in het zeil tijdens de festiviteiten. Burgemeester Vananroye en korpschef van politie Limburg Regio Hoofdstad Philip Pirard geven aan dat het installeren van een afgesloten uitgaanszone al haar nut bewezen heeft bij grotere evenementen zoals het WK en EK voetbal. "Maar het is de eerste keer dat we dit toepassen bij een evenement gericht op jongeren. Blijkt de test geslaagd, dan passen we dit systeem zeker verder toe bij volgende gelijkaardige evenementen. We denken ook al na over extra maatregelen die onze evenementen nog veiliger moeten maken. Een piste die we bewandelen, is het tijdelijk omvormen van het Dusartplein tot een officiële evenementenzone. Daarbinnen kunnen we bijvoorbeeld strenger toezien op het gebruik van alcohol, vaak in glazen flessen meegebracht door bezoekers." Ook de Markt of de stationsbuurt kan bij bepaalde evenementen worden omgebouwd tot een zone waar bepaalde regels gelden. Wie zich daar niet aan houdt, kan verwijderd worden uit het gebied.