Strafverzwaring voor pedofiel 24 februari 2018

02u48 0 Hasselt Het Antwerpse hof van beroep heeft de straf van een 66-jarige pedofiel uit Hasselt verzwaard. De zestiger kreeg 4 jaar cel, waarvan 3 jaar effectief, voor het seksueel misbruik van de 15-jarig vriendin van zijn kleindochter. In eerste aanleg werd de man veroordeeld tot 3 jaar, waarvan een jaar effectief.

De feiten speelden zich op 25 maart 2017 af in Hasselt. Het slachtoffer bevond zich in Wellen en belde de beklaagde op om haar op te pikken. Hij had toen echter al stevig gedronken. In plaats van haar thuis af te zetten, nam hij haar mee naar zijn appartement, waar hij haar aanrandde en verkrachtte. Het meisje wist haar moeder te verwittigen. Toen de moeder ter plaatse kwam, zat de beklaagde in de zetel, nadat hij geprobeerd had zijn polsen over te snijden. Het was het parket dat tegen de uitspraak van de rechtbank van Hasselt in beroep was gegaan omdat het de straf te mild vond. De aanklager had aanvankelijk zes jaar cel gevorderd.





(BJS)