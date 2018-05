Stijn Bijnens verlaat LRM 17 mei 2018

Algemeen directeur Stijn Bijnens verlaat de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Vanaf 2019 gaat hij aan de slag als CEO van Cegeka, het Hasseltse IT-bedrijf van André Knaepen. Maandag stelde Bijnens nog de 140 batterijen voor op het industriepark van Terhills in Dilsen-Stokkem. Bijnens zat al twintig jaar in de raad van bestuur van LRM en werd in 2008 algemeen CEO. Hij bouwde LRM uit tot een belangrijke speler inzake economie in Limburg. De Hasselaar is tegelijk één van de rijkste Limburgers. Zijn innovatieve manier van denken heeft hem nooit windeieren gelegd. De 49-jarige manager zat in 2000 al in de ICT-sector en keert nu terug naar zijn oude liefde. (MMM)