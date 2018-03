Steekpartij kost man twintig maanden cel 01 maart 2018

Een 39-jarige Hasselaar heeft een celstraf van twintig maanden gekregen voor een geval van gewapende agressie in de stationsbuurt van zijn thuisstad. Op 25 september 2015 viel hij daar een andere man aan met een zakmes. Die hield er verwondingen aan zijn linkerarm aan over. De beklaagde beweerde dat hij het mes bij zich had omdat hij zich niet veilig voelde zonder. De steekpartij zou dan weer een ongeluk geweest zijn. "Maar de beklaagde, die een gerechtelijk verleden heeft, is hardleers en trekt geen lessen uit het verleden", aldus de rechter. Het zakmes werd verbeurdverklaard, en de dertiger kreeg ook een boete van 600 euro.





(BVDH)