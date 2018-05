Steeds meer Limburgers kiezen voor kraamzorg 18 mei 2018

02u54 0

Tien jaar geleden gingen in Limburg de eerste kraamzorgteams van Familiehulp aan de slag. Sindsdien is niet alleen het aantal kraamverzorgenden toegenomen, maar ook hun maatschappelijk belang. Uit cijfers van koepelorganisatie VVDG blijkt dat Limburgse moeders steeds meer kiezen voor kraamzorg. In 2014 deden 597 Limburgse gezinnen een beroep op kraamzorg van Familiehulp. De volgende jaren steeg dit aantal tot respectievelijk 622 en 702. Vorig jaar werd een record van 736 cliënten kraamzorg genoteerd. "Er zijn verschillende redenen voor deze sterke stijging", zegt Mieke Frederix, regiodirecteur van Familiehulp Hasselt. "De verkorte ligduur in het ziekenhuis na een bevalling vormt een belangrijke factor. Het 10-jarig bestaan wordt door Familiehulp gevierd met het Symposium Kraamzorg Limburg op donderdag 24 mei in het Thor Park in Genk. Verschillende experten uit de zorgsector komen er getuigen. (BVDH)





Meer over Familiehulp