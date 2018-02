Stadsarbeider Robbie bedenkt 'Hesselse Mocktail' 01 februari 2018

02u46 0 Hasselt Vandaag begint 'Tournée Minérale' van de Stichting tegen Kanker. Zij dagen mensen uit om de hele maand februari geen alcohol te drinken. Maar voor wie niet graag met een simpel watertje op het feestje staat is er nu een alternatief: de Hesselse Mocktail.

Mocktails - oftewel cocktails zonder alcohol - bestaan al, maar Hasselt had nog geen eigen variant. Daar heeft stadsarbeider Robbie Neskens nu iets op gevonden.





"Ik werk niet alleen voor de stad, maar in mijn vrije tijd sta ik ook in een cocktailbar. Ik ken dus wel iets van verfijnde drankjes. En ja, zelfs een barman ziet wel iets in Tournée Minérale, maar het hoeft daarom niet minder feestelijk te zijn. Met de typische Hasseltse specialiteiten valt zeker iets moois te brouwen. Onze jenever kon ik uiteraard niet betrekken in een alcoholvrij drankje. Met onze speculaas kan ik wél aan de slag. Met speculaasstroop, tonic van clementines, alcoholvrije bitterlikeur én een vleugje sinaasappel kwam ik tot dit resultaat."





Horeca

Het stadspersoneel mocht woensdag als eerste klinken met het feestelijke maar alcoholvrije alternatief. Dat zal vanaf deze maand trouwens op de kaart staan van vijftien Hasseltse horecazaken. Ook op de stadsrecepties wordt straks geklonken met de nieuwe 'Hesselse Mocktail'. (RTZ)