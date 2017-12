Stad wil crematorium volledig zélf uitbaten 02u52 1

Het Hasseltse stadsbestuur wil het volledige crematorium De Tesch en de uitbating ervan overnemen van uitvaartspecialist DELA. Burgemeester Nadja Vananroye deed de directie van DELA daarover een voorstel. "Na maanden onderhandelen is duidelijk gebleken dat onze normen en waarden gewoon te sterk verschillen om samen verder te gaan", zegt Vananroye. Het stadsbestuur en DELA zaten sinds de zomer rond de tafel om tot een akkoord te komen over de verdere uitbating. "Ik heb die gesprekken opgestart omdat ik geloofde dat alle partijen tot een oplossing konden komen", benadrukt Vananroye. "Voor het stadsbestuur staat de dienstverlening aan de burgers centraal. Voor DELA primeert als commercieel bedrijf op de eerste plaats financiële winst. Die standpunten zijn onverenigbaar. We kiezen er nu voor om het crematorium over te nemen. Zo'n aankoop vraagt een financiële inspanning, maar op termijn betekent dit een besparing in onze begroting." (MMM)