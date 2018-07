Stad krijgt extra middelen voor kinderopvang 10 juli 2018

Het schepencollege is zeer tevreden dat de Vlaamse regering extra middelen voor kinderopvang heeft vrijgemaakt voor de stad. Voor het hele grondgebied is er plaats voor een uitbreiding van 69 nieuwe plaatsen met basissubsidie en één bijkomende plaats waar ouders betalen naargelang hun inkomen. Hasselt wil alle nieuwe initiatieven kansen geven en werkte daarom aan een bijkomende beoordelingsprocedure. "Het reeds bestaand aantal plekken in de omgeving is zo een criterium, maar ook het socio-economisch profiel van de wijk en de nabijheid van openbaar vervoer", aldus schepen van Gezin Karolien Monelaers (CD&V). "Op basis van deze criteria zal de stad een advies aan Kind & Gezin formuleren over alle aanvragen voor deze nieuwe plaatsen." Wie interesse heeft om een kinderopvanginitiatief op te richten, kan zich richten tot de dienst kinderopvang.