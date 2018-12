Sporting Hasselt geeft aantal supporters stadionverbod na ‘Mars op Hades’ Birger Vandael

08 december 2018

11u24 0 Hasselt Vorige week zaterdag hebben enkele supporters van Sporting Hasselt zich zwaar misdragen bij de wedstrijd op het veld van Hades. Het clubbestuur heeft de beelden van deze ‘Mars op Hades’ grondig geanalyseerden ziet zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. “Een aantal leden van supportersclub Q-side krijgt met onmiddellijke ingang een stadionverbod van drie maanden effectief en drie maanden voorwaardelijk.”

Q-Side sloeg reeds mea culpa voor “het zingen van kwetsende en stigmatiserende spreekkoren.” De supportersclub onderstreepte met klem dat het niet de bedoeling was om bepaalde bevolkingsgroepen te kwetsen of te viseren. “Wij zijn ook absoluut geen extreemrechtse organisatie zoals door sommigen geopperd wordt. Het zingen van deze spreekkoren kwam in een opwelling en duurde ook maar enkele seconden. Dat praat ze echter helemaal niet goed. Dat beseffen wij ook. Wij willen hier dan ook de volste verantwoordelijkheid voor nemen.”

Geldboete van 3.500 door supporters betaald

Samen met het clubbestuur werd er een bijkomend charter opgesteld waarin de leden zich openlijk verantwoordelijk stellen voor hun daden. Dit werd de afgelopen week ondertekend. “Ieder van ons zal elk individueel aangesproken kunnen worden als ze zich bezondigen aan ontoelaatbaar gedrag. Verder zullen wij op eigen initiatief de geldboete van 3 500 euro, die de club eerder dit seizoen al ontving (na de wedstrijd tegen Turnhout waarin racistische gezangen te horen waren, red.), betalen zodat de financiële schade voor de club alvast beperkt blijft. Bovendien engageren we ons als Q-Side, met al zijn leden, ieder 25 uur actief in te spannen voor één van de sociale projecten die Sporting Hasselt ondersteunt (zoals Street Heroes en Gothia Cup, red.).”

Staantribune gesloten

De club nam verder nog enkele bijkomende beslissingen. Zo wordt het vak op de staantribune van het Stedelijk Sportstadion waar de Q-Side tijdens de thuiswedstrijden plaatsneemt, met onmiddellijke ingang en tot nader order gesloten. “Het bestuur betreurt dan ook dat de recente gebeurtenissen onze sportieve prestaties - uniek in de rijke geschiedenis van onze club - naar de achtergrond doen verschuiven.”

Zowel bij de club als bij de supporters zijn de negatieve berichtgeving rond enkele feiten in de marge van het sportieve grondig beu. De club staat na een 1-1 tegen gouwgenoot Patro Eisden op een eerste plaats. “Door deze berichten zijn de uitzonderlijke sportieve prestaties helemaal op de achtergrond beland”, klinkt het bij enkele fans.