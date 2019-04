Spijbelende bijzitters voor rechter: “De accu van mijn auto was plat” DSS

03 april 2019

15u20 0 Hasselt Als je wordt opgeroepen als bijzitter bij de verkiezingen, kan je maar beter opdagen en op tijd komen. Elf personen die dat zonder geldige reden niet deden, hebben zich in de correctionele rechtbank van Hasselt moeten verantwoorden.

“De accu van mijn wagen was plat, waardoor ik te laat was. Al wou ik wel mijn burgerplicht vervullen”, klonk het bij een 28-jarige vrouw uit Beringen. Het parket vraagt de standaard geldboete van 400 euro, de helft met uitstel. Een 46-jarige van Turkse afkomst uit Beringen is de Nederlandse taal niet machtig. Toen hij vijf minuten te laat aan het stembureau aankwam, verstond hij niet wat er gezegd of gevraagd werd. Het stembureau was al gevormd, waarna hij vertrok. Een 51-jarige vrouw uit Beringen vond het niet kunnen dat ze al een tweede keer was opgeroepen. “Ik werk elke dag van 6 tot 14 uur. Die zondag moest mijn man werken en kwamen de kinderen langs. Er zijn er duizenden die niets te doen hebben”, zei ze. De rechter velt zijn vonnis op 2 mei.

Medisch attest

Een maand eerder stonden al eens 17 bijzitters terecht. Vijftien onder hen werden elk veroordeeld tot 400 euro boete. Sommigen kregen uitstel voor de helft van de boete, terwijl anderen bij verstek veroordeeld werden tot 400 euro effectief. Zij moeten ook elk 300 euro gerechtskosten betalen. Twee bijzitters werden vrijgesproken. Een vrouw kreeg de vrijspraak omdat er bij bpost iets mis gelopen was bij de verzending van de oproepingsbrief. Een man kon een medisch attest van ziekte voorleggen met de vrijspraak tot gevolg.

Aanvankelijk ontving het Limburgse parket 403 dossiers, waarvan er na onderzoek 173 geseponeerd werden. Dat ging dan om administratieve vergissingen, of bijzitters die daadwerkelijk een geldige reden hadden om niet op te dagen in de kiesbureaus. De overige bijzitters kregen een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld, en daar gingen nog eens 152 mensen op in. In totaal werden er 73 bijzitters gedagvaard.