Spiegels van nieuwe stadhuis 'plakken' nog niet goed 24 april 2018

03u00 0 Hasselt Vervelend probleem bij de afwerking van het nieuwe stadhuis. Toen werkmannen maandag de folie van de reeds bevestigde 'spiegels' haalden, bleek dat er al beschadigingen waren. Bovendien staat het bevestigingssysteem nog niet helemaal op punt. Het werk wordt nu opnieuw gedaan.

"Het was eigenlijk maar een proefopstelling," relativeert burgemeester Nadja Vanaroye (CD&V). "Maar inderdaad: een aantal spiegelpanelen hebben schade opgelopen. Hoe en wanneer dat precies gebeurd is, weten we ook niet.De aannemer zal de platen vervangen. Of we nu onder tijdsdruk komen te staan? Dat denk ik niet. Het blijft de bedoeling om tegen augustus in de nieuwbouw te kunnen trekken."





De schuine 'spiegelwand' tegen de zijgevel van het nieuwe stadhuis heeft een belangrijke symbolische functie. "Onder de wand ligt immers onze raadszaal, met een glazen koepel als dak,' benadrukt burgemeester Vananroye. "Op die manier zien mensen op straat wat er in de raadszaal gebeurt, en wie daar aanwezig is. Daarmee geven we aan dat we in Hasselt een transparant bestuur willen." Maar op die spiegelende transparantie is het dus nog even wachten. De aannemer zocht gisteren al naar nieuwe panelen. "Mensen denken dat het om echte spiegels gaat", verduidelijkt Marc Swyngedouw van de stad Hasselt nog. "Eigenlijk zijn het panelen met een buitenlaag van aluminium. Die hebben als voordeel dat ze licht zijn, en even goed spiegelen. Alleen moeten we ook nog een betere techniek vinden om ze beter te bevestigen."





(RTZ)