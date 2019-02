Speel ‘De Dag’ na en voer Middeleeuws gevecht in nieuw Hasselts virtual reality-park Birger Vandael

23 februari 2019

07u00 0 Hasselt Na Antwerpen en Gent krijgt nu ook Hasselt een eigen ‘VR-venue’. Bezoekers kunnen zich in ‘The Park’ vanaf dinsdag onderdompelen in een complete virtual reality-ervaring en zo entertainment beleven als nooit tevoren.

Gewapend met een VR-bril en een rugzak met sensoren wandel je als speler het decor binnen en kom je terecht in levensechte situaties. Begin dit jaar nog lanceerde Telenet samen met The Park een ultieme VR-beleving van de succesvolle reeks ‘De Dag’. In deze VR-beleving vormen de deelnemers een trainingsteam van de speciale eenheid. Ze worden opgeroepen voor een gijzelingssimulatie en dienen een bank binnen te dringen om de slachtoffers te bevrijden. Het is een combinatie van veel actie maar ook puzzelwerk. Enerzijds moet je de confrontatie aangaan met zwaarbewapende gijzelnemers. Anderzijds krijg je ook een aantal raadsels voorgeschoteld waarbij je de oplossing enkel kan vinden door doordacht samen te werken met je teamgenoten en goed te communiceren.

Ook andere VR-experiences zullen te spelen zijn. Zo is er The Hallow, waarin deelnemers trebuchetgewijs naar de donkere Middeleeuwen worden gekatapulteerd waar ze oog in oog komen te staan met angstaanjagende schepsels en boosaardige creaties. Gewapend met kruisboog, dynamiet en tweeloop banen ze zich een weg langs de vijanden, doorheen een adembenemend decor.

Derde vestiging

Met een derde vestiging in een jaar tijd, is virtual reality duidelijk er hot. Belevingscentrum Park H (de vroegere Grenslandhallen) kreeg eind vorig jaar een grondige metamorfose en op deze locatie wordt nu het innovatieve park geopend. “Deze vorm van entertainment is zeer complementair met de concerten, evenementen, beurzen en activiteiten die plaatsvinden in de andere Park H-componenten als Ethias Arena en Theater, Versuz en Plopsaland indoor.”, is CEO van Park H Jan Van Esbroeck enthousiast. “Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Park H als dè trekpleister voor alle vormen van entertainment binnen Limburg.”

Na Antwerpen (juni 2018) en Gent (november 2018) is Hasselt de derde stad in een dik half jaar tijd die een dergelijke ‘venue’ mag openen. “We merkten in Antwerpen dat bezoekers dolenthousiast waren na dit immersieve VR-avontuur”, zegt CEO van The Park Philippe De Schutter. “Het is een ideale teambuilding met collega’s (43 procent van de bezoekers), maar ook voor verjaardagen, vrijgezellenfeesten of een avondje uit is The Park een échte place to be. Net omdat we weten dat de Hasselaar een levensgenieter is die graag het samenzijn beleeft moesten we niet ver zoeken naar een hippe locatie voor een nieuw The Park. We heten de Hasselaar vanaf dinsdag dus warm welgekomen om te komen kallen, bokken tetten en zombies schieten.”

The Park zal open zijn van 13 tot 22 uur op weekdagen en op weekenddagen van 10 tot 22 uur. Voor groepen vanaf 15 personen zijn de openingsuren flexibel. Meer info via events@theparkplayground.com